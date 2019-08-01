15 августа - события дня

t-l.ru t-l.ru

В Тюмени в 10 часов 30 минут в госпитале "Мать и дитя" (ул. Юрия Семовских, 20, 6 этаж, актовый зал) начнется встреча генерального директора ГК "Мать и дитя" Марка Курцера с будущими родителями. В 11 часов 30 минут начнется пресс-подход Марка Курцера. В 14 часов начнется конференция с врачами акушерами-гинекологами из медицинских учреждений Тюмени.

В Тюмени в 11 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется торжественная церемония вручения почетных грамот и благодарностей Тюменской области в честь 75-летия региона.

В Тюмени в 11 часов в центре "Олимпийская ребячка" (42 км Ирбитского тракта, стр. 2) начнется конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Педагог ДОбра".

В Тюмени в 13 часов около моста Влюбленных начнется акция пианино "Тюмень".

В Тюмени в 15 часов в молодежном театральном центре "Космос" (Республики, 165а) начнется пресс-конференция, посвященная запуску проекта для людей с инвалидностью "Здесь Я".

В Тюмени в 15 часов в региональном центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется День открытых дверей в Ресурсном центре по поддержке социально-ориентированных НКО.

В Тюменском районе в экологическом центре "Лесной дом" (32 км Старого Тобольского тракта) пройдет экологический фестиваль "Живая планета".

Этот день в истории:

1498 - в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

1519 - на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы".

1769 - родился Наполеон I (ум. 1821), французский император.

1771 - родился Вальтер Скотт (ум. 1832), шотландский писатель.

1787 - родился Александр Алябьев (ум. 1851), композитор.

1835 - получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

1956 - в СССР возобновлено вручение Ленинских премий (вместо Сталинских).

1966 - на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского "Первый учитель".