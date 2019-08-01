Александр Моор начал пресс-конференцию с поздравления с юбилеем области

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История региона богата примерами самоотверженности и подлинного трудового героизма, заявил губернатор Александр Моор, открывая пресс-конференцию, посвященную 75-летию со дня образования Тюменской области, которая проходит на площади 400-летия Тюмени.

Более 50 представителей 34 федеральных, областных, городских и муниципальных средств массовой информации, блогеры принимают участие в пресс-конференции, посвященной юбилею области. Площадкой для ее проведения стал тематический шатер, установленный на центральной площади 400-летия Тюмени. Трансляция осуществляется в официальном аккаунте губернатора в социальной сети "Одноклассники".

Александр Моор подчеркнул, что к 75-летнему юбилею Тюменская область подошла с хорошими результатами. Доля промышленности в структуре экономики региона превышает 30%, хотя всего десять лет назад она составляла менее 10%. В 2018 году было открыто 28 новых промышленных производств, причем не только в Тюмени, Тобольске и Увате, но и в других районах области. Созданы тысячи новых рабочих мест - это одна из главных задач инвестиционной политики, проводимой в регионе, отметил он.

По темпу роста промышленного производства за 5 лет Тюменская область (без автономных округов) занимает девятое место среди субъектов РФ.

"Активная инвестиционная политика позволила в 2018 году занять позицию лидера Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В этом году, несмотря на нарастающую конкуренцию, нам удалось удержаться в тройке лидеров вместе с такими сильными регионами, как Москва и Республика Татарстан. Нам не хватило одного балла, чтобы сохранить за собой первое место. Мы остаемся инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе", - сказал губернатор.

По темпу роста промышленного производства за 2018 год Тюменская область (без автономных округов) занимает седьмое место среди субъектов РФ (к 2017 году)/ (Тюменская область — 110,1%, РФ — 102,9%). В 2019 году рост промышленного производства продолжается.

Развитие экономики дает возможность решать многие социальные вопросы, подчеркнул губернатор. На протяжении многих лет Тюмень по данным многочисленных авторитетных рейтингов получает высокую оценку качества дорог. По интегральному рейтингу социально-экономического положения субъектов России по итогам прошлого года Тюменская область, поднялась на две позиции и заняла 8 место (после городов Москвы и Санкт-Петербурга, ХМАО-Югры, Московской области, Республики Татарстан, ЯНАО, Свердловской области (по итогам 2017 года – 10 место).

В рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции область два года подряд входит в Топ-10 регионов, в итоговом рейтинге "Цифровая Россия" заняла пятое место.

С 31 на седьмое место поднялась Тюменская область по данным рейтинга по развитию туризма и вошла в Топ-10 субъектов России с высокими темпами туристической привлекательности.