Губернатор рассказал, в каких районах Тюмени появятся новые детские сады

| Фото: gubernator.admtyumen.ru | Фото: gubernator.admtyumen.ru

13 детских садов появятся в Тюмени до 2021 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 75-летию региона.

Комментируя вопрос конкретных результатов национальных проектов, которые ощутит каждый тюменец, губернатор подробно остановился на национальном проекте "Образование".

Он напомнил, что в нацпроекте есть конкретные задачи - к 2021 году обеспечить всех детей в возрасте от 1,5 лет местами в дошкольных учреждениях.

"Существующие детские сады не совсем равномерно распределены по городу. Тюменцы часто сталкиваются с ситуацией, когда место ребенку в детсаду дают далеко от дома. Поэтому на ближайшие три года план - построить тринадцать детских садов. Они уже проектируются, финансирование открыто", - пояснил Александр Моор.

К 2020 году появятся детские сады в микрорайонах Ямальский-1 (350 мест), Суходолье (295 мест) и Войновка (300 мест). К 2021 году - в микрорайонах Березняковский (360 мест), Антипино (320 мест), Ямальский-2 (550 мест), в ЖК "Плеханово" (260 мест), "Кристалл" (245 мест), "Видный" (330 мест), "Юбилейный" (430 мест), "Ново-Патрушево" (320 мест) и "Первый Плехановский" (260 мест), по ул. Московский тракт (330 мест).

Губернатор заострил внимание на том, что почти все детские сады разместятся в районах активной застройки жильем. Помимо вышеназванных, еще пять проектов дошкольных учреждений находятся в проработке, идет оформление земельных участков, в том числе в районах Мыс и Лесобаза.

| Фото: скриншот admtyumen.ru | Фото: скриншот admtyumen.ru

Дарья Казакова