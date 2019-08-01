Пятнадцать новых школ откроются в Тюмени к 2024 году

| Фото: gubernator.admtyumen.ru | Фото: gubernator.admtyumen.ru

15 школ откроются в Тюмени к 2024 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 75-летию региона.

Он напомнил, что 1 сентября 2019 года откроет двери школа на 1 тыс. 200 мест в районе улиц Янтарной и Бориса Житкова, в 2020 году - учебное заведение на 360 мест в Казарово. В 2021 году в новые школы пойдут юные жители Заречного микрорайона, ЖК "Звездный городок" и района улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева. Каждое из этих зданий вместит по 1 тыс. 200 детей.

В период с 2022 по 2024 годы областная столица пополнится школами в микрорайонах Березняковский (650 мест), Мелиораторов (900 мест), Ямальский-1 (1 тыс. 200 мест), Антипино (900 мест), Мыс (1 тыс. 200 мест), в ЖК "Озерный парк" (1 тыс. 200 мест), "Плеханово" (1 тыс. 500 мест), "Ново-Патрушево" (1 тыс. 200 мест), "Тура" (1 тыс. 500 мест) и в районе улиц Ямская - Белинского (1 тыс. 200 мест).

"Самый главный капитал, которым мы владеем, - это люди, поэтому большое внимание и средства в рамках национальных проектов выделяются именно на развитие человеческого капитала. Это здравоохранение, образование, наука, все то, что связано с творческим и профессиональным развитием личности", - сообщил Александр Моор.

| Фото: скриншот admtyumen.ru | Фото: скриншот admtyumen.ru

Дарья Казакова