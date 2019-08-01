Красноармейцу Деомиду Проскурякову исполнилось 99 лет

| Фото: ООД «Бессмертный полк России» | Фото: ООД «Бессмертный полк России»

99-летие празднует ветеран Великой Отечественной войны Деомид Иванович Проскуряков.

Он родился в селе Горюново Заводоуковского района 15 августа 1920 года. Окончив курсы трактористов, работал комбайнером, механизатором в колхозе "Свобода".

В ряды Красной Армии Деомида Ивановича призвал Новозаимский районный военкомат в возрасте 20 лет. С января по ноябрь 1941 года Деомид Проскуряков воевал на Ленинградском фронте, оборонял Заполярье с 22 июня по 24 июля 1941 года. В этом же году в ноябре был ранен в Карелии. Поправившись, попал на Волгу, где в декабре 1942 года участвовал в Сталинградской битве.

С февраля по декабрь 1943 года воевал на Северо-Западном фронте, а с марта 1944 года — на Белорусском. Участвовал в освобождении Великих Лук, Белоруссии, Украины, Польши, где в городе Люблин получил контузию.

Деомид Проскуряков - справа на переднем плане. 1944 год | Фото: ООД «Бессмертный полк России» Деомид Проскуряков - справа на переднем плане. 1944 год | Фото: ООД «Бессмертный полк России»

На Белорусском фронте воевал в 188 минометном полку. Третьего мая 1944 года представлен к ордену "Красная звезда" командиром 288 минометного полка подполковником Барским.

"Деомид Проскуряков, рядовой 288 минометного полка 32 отдельной минометной бригады РГК, во время боя 27 апреля 1944 года под артиллерийским и минометным огнем противника мужественно и бесстрашно подносил мины к миномету. Огнем миномета подавил огонь противотанковой пушки. Вынес с поля боя трех раненых бойцов с оружием. В районе железной дороги, находясь в рядах пехоты, из личного оружия убил двух немецких солдат и гранатой подавил огонь танкового пулемета", - говорится в наградном листе.

20 мая 1945 года участвовал в прорыве фашистских войск, расположенных южнее Варшавы. Брал немецкий Щецин (до 1945 года Штеттин) и ликвидировал плацдарм на правом берегу Одера. Участвовал в прорыве обороны на подступах к Берлину, брал и саму столицу Третьего Рейха. Уволен из Красной Армии в звании рядового.

Вернулся на малую родину в сентябре 1945 года. В 1947 году избран председателем Горюновского сельского совета, затем - Семеновского, Старозаимского, Хорзовского, работал секретарем Новозаимского и инструктором орготдела Заводоуковского РК КПСС. С 1975 по 1980 годы был директором Заводоуковского Гортопсбыта.

За боевые подвиги Деомид Проскуряков награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", "За взятие Берлина", а также медалью Жукова.

За трудовые заслуги – орденом Трудового Красного Знамени, медалями "Ветеран труда" и "За освоение целинных земель". Проживает в Заводоуковске.

Ирина Ромашкина