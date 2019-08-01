Александр Моор рассказал о будущем круглой бани в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

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Круглая баня должна стать украшением Тюмени. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 75-летию региона.

Он отметил, что городские власти активно обсуждают проект восстановления этого памятника архитектуры с разными инвесторами. Глава области подключился к вопросу, будучи в Санкт-Петербурге. Там его заинтересовала инициатива молодых архитекторов, создавших на базе газгольдерной планетарий.

"Но планетарий - это, скорее, название. Это многофункциональные открытые помещения, где ребята создают интересный контент, где дети смотрят на звездное небо, а вечерами проходят концерты и публичные лекции. Петербуржцы готовы тиражировать проект, и им интересно с учетом опыта и технологий реализовывать его в круглых зданиях. Важно, что они прекрасно понимают, как работать с памятниками, а это всегда дороже, чем с обычными зданиями", - пояснил Александр Моор.

Архитекторы уже были в Тюмени и демонстрировали главе региона свои наработки по преобразованию круглой бани в место притяжения для жителей и гостей города.

"Надеюсь, что эта идея реализуется. Но в любом случае, если в ближайшее время инвестиционные проекты не воплотятся в жизнь, я готов инициировать восстановление за счет бюджетных средств. В этой истории надо ставить точку, чтобы сохранить здание", - подчеркнул губернатор.

Также он высказал идею о переносе военкомата из исторического здания, соседствующего с баней, и создании тюменского Арбата.

"С учетом того, что это исторический центр города и рядом институт культуры, направленность района должна быть творческой. Это потребует инвестиций, но мы должны это сделать и начнем с бани", - сказал губернатор.

Дарья Казакова