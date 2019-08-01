16 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 45 минут в Знаменском соборе начнется праздничная литургия в честь 75-летия со дня образования Тюменской области. В 11 часов начнется пресс-подход с митрополитом Тобольский и Тюменский Димитрием.

В Тюмени в 11 часов на Городской площади (ул. Первомайская, 20) начнется закрытие юбилейного трудового лета "Отрядов мэра", которое было посвящено 75-й годовщине образования Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со дня образования Тюменской области.

В Тюмени в 16 часов в библиотеке №1 (ул. Александра Матросова, 27, корп. 1) начнется акция "Единая школа активного долголетия", посвященная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В Тюмени в 17 часов на набережной Туры начнется фестиваль "Экстрим ЭКСПО".

В Тюмени в 20 часов на набережной Туры начнется выступление Тюменского симфонического оркестра на плавучей сцене.

В Тюменском районе в экологическом центре "Лесной Дом" (32 км Старого Тобольского тракта) пройдет экологический фестиваль "Живая планета".

Этот день в истории:

1804 - в Булонском лесу прошло первое награждение орденом Почетного легиона.

1930 - создан первый звуковой цветной мультфильм.

1956 - в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.

1992 - сборная России по футболу провела первый матч в своей новейшей истории. В Москве российские футболисты одержали победу над сборной Мексики 2:0.

1996 — после года плена экипаж В. Шарпатова, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане, совершил побег на своём самолете.

2009 - произошла авиакатастрофа в Подмосковье. Во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009 в районе аэродрома "Раменское" столкнулись и разбились два самолета Су-27 эскадрильи "Русские витязи". Погиб командир Игорь Ткаченко.