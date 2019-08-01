Мы можем гордиться результатами, которых добилась область, считает Александр Моор

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

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Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной 75-летию Тюменской области, я вновь подумал: все мы можем гордиться результатами, которых добилась область, ведь общий успех состоит из частичек вклада каждого. Об этом написал губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях - ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.

Сегодня тюменский регион - процветающий край с развитой экономикой и социальной сферой: строятся новые школы и детские сады, растет объем промышленного производства, приходят инвесторы, отметил он.

"Я рад, что тюменцы принимают самое активное участие в жизни региона, вносят свои предложения, вступают в диалог и инициируют обсуждение волнующих тем. И важно, что острые вопросы мы всегда решаем сообща. Например, сейчас в стадии обсуждения строительство транспортной развязки на Червишевском тракте в районе Комарово", - отметил Александр Моор.

По его словам, Тюмени уделяется много внимания, но власть активно занимается и развитием инфраструктуры муниципалитетов, решаются проблемы нехватки кадров — например, в Тобольск до конца года приедут более 20 врачей, а в местных больницах идет масштабное обновление оборудования.

"Вместе с тем перед Тюменской областью стоят вызовы, на которые еще предстоит ответить. Но я уверен, что с любыми задачами и вызовами мы справимся, потому что мы - вместе. И будем двигаться дальше, планы у нас амбициозные, так что придется поработать, чтобы их воплотить. Тюменская область – земля сильных и трудолюбивых людей, мы - одна команда, поэтому только вперед! С праздником, с днем рождения Тюменской области!", - сказал губернатор Александр Моор.