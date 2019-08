Песню о Тюмени и Show Must Go On исполнили музыканты на пианино "Тюмень"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские музыканты поздравили регион с юбилеем, исполнив известные произведения у моста Влюбленных 15 августа. Особенность этого уличного концерта в том, что играли они на музыкальном инструменте, созданном в Тюмени.

Первой прозвучала премьера – совершенно новая песня о Тюмени на стихи поэта Сергея Падышева. После звучали знаменитые на весь мир хиты – "Show Must Go On" группы Queen, "Let It Be Beatles" и "River Flows in You" южнокорейского композитора Yiruma.

"Тюменская фабрика клавишных инструментов", до этого - "Артель XX лет Октября", начала выпускать пианино под марками "Тюмень" и "Ноктюрн" в 1961 году. За двадцать пять лет предприятие успело выпустить 51 тыс. инструментов, а в 1986 снова было переименовано в "Тюменскую мебельную фабрику", - рассказала искусствовед колледжа искусств Наталья Тиунова.

Хотя тюменские инструменты у профессиональных музыкантов вызывали не самые лестные отзывы, тем не менее, тюменское производство помогало удовлетворить спрос на пианино, вызванный повсеместным открытием музыкальных школ.

С этим инструментом связана также легенда, по которой виртуоз Денис Мацуев с самого детства играл на пианино "Тюмень", и именно с ним готовился к XI международному конкурсу им. Чайковского в Москве, а после победы хранит это пианино у себя дома.

"На самом деле, эта история правдива, я слышала ее лично от музыканта, - подтвердила Наталья Тиунова. – Таким образом, пианино "Тюмень" все-таки помогло многим профессионалам проложить путь к карьере".

Музыкальная программа продолжится на набережной Туры 16 августа. Как рассказала заместитель директора тюменской филармонии Надежда Коваленко, с 17 часов под сопровождение тюменских диджеев пройдет фестиваль "Экстрим Экспо", а в 20 часов стартует выступление Тюменского симфонического оркестра на плавучей сцене.

"Завершится музыкальный марафон под композиции DJ Groove", - добавила надежда Коваленко.

Николай Ступников