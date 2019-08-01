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Тюменские студенты посвятили юбилею области стихотворения

Общество, 18:21 15 августа 2019

пресс-служба Студенческого центра Тюменской области | Фото: пресс-служба Студенческого центра Тюменской области

Стихотворения собственного сочинения и известных тюменцев к юбилею области декламировали студенты в областном Студенческом центре (ул. Семакова, 21) 14 августа, сообщает пресс-служба Студцентра.

Участниками творческого студенческого дня стали школьники старших классов, студенты. Участники подготовили не только стихотворения писателей и музыкантов Тюменской области, но и собственного сочинения.

пресс-служба Студенческого центра Тюменской области | Фото: пресс-служба Студенческого центра Тюменской области

Тюменская литературная лига "Три запятые" специально к творческому вечеру создала цикл произведений, названный "Край первых". Также для всех была подготовлена развлекательная программа: викторина и караоке про Тюменскую область, а выступающие получили подарки от организаторов.

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# стихотворения , студенты , юбилей области

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