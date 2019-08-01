Следком: возбуждено уголовное дело по нецелевому расходованию средств в "Медицинском городе"

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования денежных средств должностными лицами центра "Медицинский город", сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, в период с января 2015 года по апрель 2019 года должностные лица центра "Медицинский город" совершали нецелевое расходование денежных средств ТФОМС Тюменской области в особо крупном размере на общую сумму около 18 млн 400 тыс. рублей.

В настоящее время следователями регионального следственного управления Следственного комитета России проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к этому. Расследование уголовного дела продолжается.