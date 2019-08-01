17 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на стадионе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется традиционный турнир по футболу среди ветеранов.

В Тюмени в 10 часов в малом зале драматического театра начнется творческая встреча с Надеждой Бабкиной.

В Тюмени в 10 часов 30 минут начнется торжественная церемония, посвященная завершению строительства участка Тюменской кольцевой автодороги от Ялуторовского тракта до ул. Монтажников.

В Тюмени в 11 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (45-й км дороги Богандинский – Червишево – Чаплык, стр. 22) начнется экстремальный забег "Стальной характер".

В Тюмени в 12 часов в малом зале правительства области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-конференция министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева.

В Тюмени в 12 часов на площади 400-летия Тюмени начнется народное гулянье "Земля больших людей". В 12 часов 30 минут начнется концерт народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня".

В Тюмени в 14 часов на площади 400-летия Тюмени начнется песенно-танцевальная программа для старшего поколения "По волнам памяти". В 15 часов начнется семейная игровая программа "Играем вместе". В 16 часов 30 минут начнется встреча с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым.

В Тюмени в 17 часов в Медиаполисе начнется лекция звукорежиссера фильмов "Притяжение" и "Лед" Андрея Бельчикова.

В Тюмени в 20 часов на площади 400-летия Тюмени начнется выступление "Хора Турецкого".

Этот день в истории:

1771 — английский ученый Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

1812 - сражение под Смоленском и первое сражение под Полоцком.

1898 — начало строительства музея изящных искусств имени императора Александра III (ГМИИ имени Пушкина) в Москве.

1928 — в Москве открыт стадион "Динамо".

1933 — испытана первая советская ракета на жидком топливе.

1934 — первый Всесоюзный съезд писателей СССР.

1961 — в СССР создана система гражданской обороны.