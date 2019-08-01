18 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Гилевской роще (площадка рядом с лыжной базой ДЮСШ № 2) начнутся финальные поединки турнира по мини-футболу на Кубок "Гилевской рощи".

В Тюмени в 16 часов и 19 часов в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнутся концерты лучших творческих коллективов региона, приуроченные к 75-летию Тюменской области.

В Тюмени в 18 часов на площади 400-летия Тюмени в рамках проекта "Музыкальное лето" начнется бесплатный мастер-класс по социальным танцам.

В Тюмени в 19 часов на площадке возле "Конторы пароходства" начнется фестиваль авторской песни "Тюменский дворбэнд".

В Тюмени в рамках международного проекта CreativeMornings пройдет лекция-завтрак на тему "Справедливость".

Этот день в истории:

1682 — На престол царства Русского вступил Петр I.

1782 — В Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I "Медный всадник".

1966 — родился Борис Крюк, ведущий телеигры "Что? Где? Когда?".

1868 — французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.

1976 — советская станция "Луна-24" совершила посадку на поверхность Луны.