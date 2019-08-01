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19 августа - события дня

Общество, 18:00 18 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Проведение регионального отборочного этапа национального чемпионата "Абилимпикс".

Этот день в истории:

1790 — в честь мира со Швецией казнь писателя Александра Радищева заменена десятилетней каторгой.

1839 – французское правительство объявило об изобретении "Дагеротипа" — прибора, воспроизводящего изображения предметов.

1839 – в 19 км к югу от Санкт-Петербурга открыта Пулковская обсерватория.

1874 — тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте.

1887 — поднявшись на воздушном шаре, Дмитрий Менделеев наблюдал солнечное затмение.

1925 — открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая на месте парка им. Горького в Москве. Выставка являлась предшественницей ВДНХ.

1944 — Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза.

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