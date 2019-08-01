Фестиваль "Экстрим ЭКСПО" стартовал на тюменской набережной

фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов

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Профессиональные спортсмены Тюменской области поздравили родной край с юбилеем по-спортивному. Серия мастер-классов по экстремальным видам спорта от организаторов фестиваля "Экстрим ЭКСПО" проходит на набережной Туры 16 августа с 17 часов.

В этот раз фестиваль проходит в формате мастер-классов по нескольким видам спорта, "Экстрим ЭКСПО" стал максимально доступным для гостей.

"Мы поздравляем наш родной край с юбилеем в нашем любимом спортивном формате! В регионе много активной молодежи, которая занимается спортом, увлекается саморазвитием и развивает нашу область. Круто, что есть возможность заниматься любимым делом, что наши инициативы востребованы в регионе", - сказал организатор фестиваля "Экстрим ЭКСПО" Иван Шмонин.

Представители Тюменской областной федерации скалолазания предложили всем желающим попробовать свои силы на скалодроме, установленном на пешеходном мосту. В Тюмени находится самый большой скалодром в России, здесь, на базе Легкоатлетического манежа, занимается российская сборная по скалолазанию. Сейчас наши спортсмены представляют страну на чемпионате мира по скалолазанию в Хатиодзи (Япония).

Лучшие российские чирлидеры обучают акробатическим трюкам гостей фестиваля. Старший тренер Федерации чирлидинга Тюменской области Александр Шмонин убежден, что в России этот вид спорта только развивается, а тюменцы уже достойно выступают на всероссийских и международных соревнованиях, демонстрируя высокий уровень подготовки. Спортивный чирлидинг входит в семейство МОК, ребята рвутся на Олимпийские игры. На Экстрим ЭКСПО проходит отбор в секцию по чирлидингу.

Руководитель, тренер клуба ЦЕНТР ММА, а также профессиональный боец ММА, чемпион Европы и мира по тайскому боксу Сергей Курильченко и профессиональный боец Муай Тай (11 боев в Тайланде), чемпион Европы и мира Альберт Хайруллин проводят мастер-класс "Ударная техника в ММА". Два юных боевых товарища Паши сразились в спаринге на набережной любимого города. Ребята занимаются боксом, теперь мальчишки хотят попробовать себя в боях ММА. За их первым спарингом наблюдал пенсионер Алексей Савельев.

"В моем детстве был только бокс, гимнастика, борьба. А здесь уже другие виды, которые возможно даже больше развивают, чем спорт нашего времени. Приятно посмотреть, что у нас есть такие крепкие парни, любящие спорт и стремящиеся его познать. Очень приятно слышать, что их тренеры - чемпионы мира и Европы. Им спасибо за то, что они вырастили таких ребят, защищающих честь не только Тюмени, но и всей России", - сказал он.

Показывают мастер-класс по воркауту лидеры спортивно-молодежного движения Street workout. В силовом экстриме дают себя проявить спортсмены фитнес-клуба SibearianFit. Мастер-классы по развитию силы, выносливости и ловкости проводит фитнес-клуб CrossFit GUDRON. Также участников ждут на мастер-классы по футбольной панне и RC Drift, выступления творческих коллективов Тюмени и контест по скейтбордингу и BMX. Фестиваль Экстрим ЭКСПО сопровождают музыкой популярных тюменских ди-джеев.

Ирина Ромашкина