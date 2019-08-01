Рестораторы региона посвятили шаурму "Черное золото" тюменским нефтяникам

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Далее в сюжете Фестиваль "Экстрим ЭКСПО" стартовал на тюменской набережной

Первооткрывателям Тюменской области посвятили шаурму "Черное золото". Символичный подарок в честь 75-летия Тюменской области презентовали рестораторы на гастрономическом празднике Барбекю фест, который стартовал на тюменской набережной 16 августа.

Ассоциация гостеприимства Тюменской области приурочила традиционное событие к 75-летию региона. Повара из семи ресторанов Тюмени дают мастер-классы в приготовлении шашлыков, угощают барбекю и удивляют новинками.

"Барбекю фест очень любят горожане. Сегодня здесь представлены самые лучшие люди, кто умеет угощать с мясом. Мы здесь до 23 часов", - пригласила гостей президент Ассоциации гостеприимства Тюменской области Ольга Михайлова.

На "Барбекю фест" демонстрируют свои кулинарные изыски повара семи ресторанов областной столицы. Грузинский ресторан "Ткемале" специально в честь юбилея области приготовил шаурму под названием "Черное золото", она черного цвета.

"Повара посвятили это блюдо нашим нефтяникам. Также мы приготовили оригинальную вегетарианскую шаурму для тех, кто не ест мясо", - рассказал управляющий рестораном "Ткемале" Сергей Шелестюк.

Столовая "Как дома" предлагает тюменцам выпечку, десерты, салаты, а шашлык приготовили из свинины, курицы, а также семгу и овощи на гриле. Приправляют фирменным соусом, рецепт которого мастер передает из поколения в поколение, рассказала сотрудник столовой "Как дома" Юлия Генрих.

Для гостей гастрономического фестиваля подготовили развлекательную программу.

Праздник на набережной продолжит фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО". С 20 часов любителей музыки порадует концерт "Вечера на набережной" с участием Тюменского симфонического оркестра. Покорять сердца слушателей своим искусством будут солисты Государственного академического Большого театра России.

Финальным сюрпризом первого праздничного дня станет дискотека с DJ Groove. Начало в 21 час 30 минут. Праздничные мероприятия продолжатся 17 августа.

Ирина Ромашкина