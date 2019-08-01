Часовщик на площади 400-летия Тюмени завел таймер обратного отсчета

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Часовщик, который следит за часами, отсчитывающими время, оставшееся до юбилея Тюменской области, завел таймер обратного отсчета 16 августа.

"Сегодня часовщик приходил последний раз. Он сменил табличку на "0" дней, завел таймер обратного отсчета", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий Центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

Напомним, часы, отсчитывающие время до 75-летия Тюменской области, запустили 27 июля. Часовщик появлялся на площади 400-летия Тюмени ежедневно в 12 часов. Гости и жители областной столицы могли наблюдать небольшой перформанс с участием таинственного персонажа и юных артистов ансамбля танца "Атриум". В конце на часах, на фоне которых происходило действо, Часовщик менял табличку с указанием дней, оставшихся до юбилея области.

Рядом с огромными часами расположена арт-резиденция "Время наших побед". 17 августа здесь пройдут мастер-классы по изготовлению значков и открыток к юбилею региона. Заготовки, фурнитура и необходимые инструменты приготовлены для гостей на столах под большим шатром.

Инна Пахомова