Александр Моор и Владимир Якушев открыли движение по ТКАД

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Движение по развязке на пересечении Тюменской кольцевой автодороги с ул. Монтажников в Тюмени запустили 17 августа.

На церемонии присутствовали министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко и генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу.

Владимир Якушев отметил символичность открытия такого важного объекта дорожной инфраструктуры в день, когда проходят основные празднования 75-летия Тюменской области. "Столицу можно назвать столицей, когда она имеет замкнутую окружную дорогу, поэтому с уверенностью можно сказать, что Тюмень претендует на статус одного из лучших современных городов с развитой транспортной инфраструктурой. "Мостострой-11" это флагман строительства не только Тюменской области, но и всей Российской Федерации. В регионе сложился огромный коллектив, который может строить такие сложные в инженерном плане объекты с опережением сроков", - рассказал министр.

Он поблагодарил коллективы, которые работали на дорожных объектах, тех, кто проектировал их, а также ресурсоснабжающие организации, и вручил почетные грамоты и благодарности министерства работникам "Мостострой-11" и ТОДЭП. Владимир Якушев поздравил всех с недавно прошедшим Днем строителя, отметив, что это одна из лучших профессий на Земле, так как все, что окружает нас, создано их руками.

Александр Моор напомнил, что в в 2003 году, когда начали создавать ТКАД, в Тюмени проживало чуть более 500 тысяч человек.

"Были скептики, которые говорили: "Зачем они строят дороги в полях"? Прошло не так много времени по историческим меркам, 16 лет, в Тюмени уже 800 тысяч человек, и представьте на минуту, что было бы, если бы тогда не было принято этого стратегического решения, и оно бы планомерно не воплощалось в жизнь?", - обратился он к присутствующим.

Почетные грамоты и благодарственные письма правительства Тюменской области за заслуги и значительный вклад в развитие строительной отрасли региона губернатор вручил сотрудникам подразделений "Мостостроя-11", "Тюмень Водоканала", УСТЭК, Тюменских распределительных сетей, "Строительного управления Север", "Тюменских моторостроителей" и Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия.

Николай Руссу уверен: новые развязки и дороги дадут новый толчок развитию областной столицы. Он поблагодарил Владимира Якушева за создание той деловой обстановки, которая есть в регионе, а Александра Моора за поддержку тюменских строителей.

"По традиции, сдавая объект, нам нужно назвать следующий. На улице 30 лет Победы по контакту мы должны построить развязку до 2021 года, но мы сдадим ее на год раньше", - заверил директор "Мостостроя-11".

Транспортная развязка по типу эстакады над кольцом вместе со съездами имеет протяженность 6,8 км. Внутренний радиус кольца - 80 метров, диаметр - 160 метров. Длина четырехполосного путепровода - более 396 метров, на прямом участке шесть полос движения. Оборудовано пять надземных пешеходных переходов.

Работы по обустройству и озеленению планируют завершить к июлю 2020 года.

Напомним, в 2015 году для удобства выезда жителей из микрорайонов были выполнены съезды с автомобильной дороги "Тюмень – Боровский – Богандинский" и полукольцо. В 2016 году завершено благоустройство на полукольце, а в августе 2018 года был заключен государственный контракт на строительство развязки. До конца июня 2020 года работы будут закончены.

Решение о строительстве ТКАД было принято в 2003 году для перераспределения транспортных потоков и развитию улично-дорожной сети областной столицы. Общая протяженность кольцевой автодороги составила 55 км, к ней присоединены четыре федеральных автодороги. Возведено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.

Завершающим этапом создания ТКАД стал "Восточный обход". За шесть лет было построено 13,5 км, в том числе шесть транспортных развязок и новый мост через Туру. Параллельно велись работы на примыканиях основных городских артерий. За тот же период были возведены транспортные развязки с ул. Пермякова и ул. Мельникайте с устройством девяти надземных пешеходных переходов.

Реализация таких крупных инфраструктурных объектов в условиях города потребовала переноса и переустройства большого количества инженерных коммуникаций. Тесное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями позволило реализовать поставленные планы без нарушения общих сроков строительства. Благодаря сотрудничеству с ОАО "РЖД" возведение путепроводов через железнодорожные пути прошло без создания помех транспортному и пассажирскому потокам.

Дарья Казакова