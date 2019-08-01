Симфонический оркестр на набережной Тюмени произвел фурор

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Увертюру из кинофильма "Дети капитана Гранта", O sole mio и имперский марш из культовых "Звездных войн" услышали тюменцы и гости города на набережной Туры.

Концерт филармонического оркестра на воде произвел настоящий фурор - жители Тюмени занимали места на скамейках, газонах и парапетах за полтора часа до начала. Сотни людей разного возраста собрались в пятничный вечер, чтобы послушать классическую музыку.

Начали выступление музыканты с увертюры к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки. Затем зазвучал "Венгерский танец" Иоганнеса Брамса. Особое внимание организаторы уделили опере "Кармен" Жоржа Бизе. После увертюры на плавучую сцену вышла народная артистка России Ирина Долженко и исполнила арии "Сегидилья" и "Кабанера".

Полька "Гром и молния" Иоганна Штрауса вызвала оживление среди гостей этого, без преувеличения, самого масштабного симфонического концерта в истории Тюменской области. Сидящие на трибунах качали головами в такт, а стоявшие на разных уровнях набережной, не стесняясь, пританцовывали.

Заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан Михаил Казаков спел куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст" Шарля Гуно. Его харизма и звучный бас никого не оставили равнодушными.

Исполнение увертюры Исаака Дунаевского из кинофильма "Дети капитана Гранта" пришлось на сумерки, что придало дополнительный шарм: казалось, стоит только обернуться в сторону моста Влюбленных - и увидишь настоящий фрегат. Дополнил это впечатление вальс "Голубой Дунай" Иоганна Штрауса.

Сопрано лауреата первой премии третьего международного конкурса вокалистов "Путевка к звездам" Ксении Дежневой, вышедшей на сцену в образе Елены из оперы "Сицилийская вечерня", вызвало бурные овации. Творчество Арама Хачатуряна на концерте было представлено вальсом из музыки к драме Михаила Лермонтова "Маскарад", "Танцем с саблями" и "Лезгинкой" из балета "Гаянэ".

Мировой хит "O sole mio" Эдуардо ли Капуа спели для тюменцев заслуженная артистка России, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ольга Гурякова и солист Большого театра Марат Гали.

Далее программа стала в прямом смысле более понятной: русский романс "Очи черные" и народные песни "Вдоль по Питерской", "Калинка-малинка" зрители пропевали вместе с Ксенией Дежневой, Михаилом Казаковым, Хоровой капеллой тюменской филармонии и Маратом Гали в полный голос.

Завершили феерию музыки и воды "Имперский марш" из киновселенной "Звёздные войны" и мощная по звучанию и энергетике O, fortuna из кантаты Carmina Burana Карла Орфа. Все песни и музыкальные композиции сопровождались эффектным лазерным шоу.

Тюменцы долго не отпускали исполнителей со сцены и благодарили громкими аплодисментами. Сюрпризом для всех стал гимн региона-юбиляра, песня Игоря Корнилова "Земля надежды". Солисты вместе с Хоровой капеллой, филармоническим оркестром и зрителями пропевали знакомые всем жителям большой Тюменской области строчки "Бьет фонтаном югорская нефть, и по трубам идет газ Ямала, и тайгу твою не обозреть, и отроги седого Урала, а на юге Тюмени хлеба колосятся и лето бушует, край мой - ты и любовь, и судьба, и другой уже точно не будет".

Дарья Казакова