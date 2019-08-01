  • 18 августа 201918.08.2019воскресенье
  • USD65,9961
    EUR73,2227
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

Новую модель медорганизации внедряют в Ишиме

Общество, 17:17 18 августа 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Принципы новой модели медицинской организации начала внедрять Упоровская районная больница. Анализ показал основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники: большой поток пациентов в утренние часы, неосведомленность пациентов о работе кабинетов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Первое, что решили сделать сотрудники больницы, – это отрегулировать потоки пациентов. Для более детальной оценки проблем были привлечены пациенты.

Проведено анкетирование, в результате которого удалось определить основные цели обращения в поликлинику, а также сколько времени занимает дорога и сколько уходит на ожидание приема, какие врачи наиболее востребованы, удобен ли график работы и в какое время лучше организовать прием.

Чтобы сократить количество посещений поликлиники, снизить риск повторных направлений и создать условия для полного обследования пациента в один день, было увеличено время работы кабинета приема анализов до 18 часов. Сотрудников обучили информационным технологиям. Были разработаны маршрутные листы, проведены работы по стандартизации работы сотрудников и многое другое.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , поликлиника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 18.08.2019Социальный проект "Наше спортивное лето" реализуют в Ялуторовске
18:00 18.08.201919 августа - события дня
17:55 18.08.2019Тоболяки отметили день рождения области на красной площади кремля
17:41 18.08.2019Тюменские волонтеры нанесли на тротуары надписи для пешеходов