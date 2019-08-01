Новую модель медорганизации внедряют в Ишиме

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Принципы новой модели медицинской организации начала внедрять Упоровская районная больница. Анализ показал основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники: большой поток пациентов в утренние часы, неосведомленность пациентов о работе кабинетов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Первое, что решили сделать сотрудники больницы, – это отрегулировать потоки пациентов. Для более детальной оценки проблем были привлечены пациенты.

Проведено анкетирование, в результате которого удалось определить основные цели обращения в поликлинику, а также сколько времени занимает дорога и сколько уходит на ожидание приема, какие врачи наиболее востребованы, удобен ли график работы и в какое время лучше организовать прием.

Чтобы сократить количество посещений поликлиники, снизить риск повторных направлений и создать условия для полного обследования пациента в один день, было увеличено время работы кабинета приема анализов до 18 часов. Сотрудников обучили информационным технологиям. Были разработаны маршрутные листы, проведены работы по стандартизации работы сотрудников и многое другое.