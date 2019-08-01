20 августа - события дня
В Тюмени в 10 часов в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется защита проектов выпускников Школы социального предпринимательства.
В Тюмени в школах города пройдут проектные сессии, дискуссии и тренинги для педагогов в рамках областного августовского профессионально-общественного образовательного форума.
В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет первенство мира по снукеру среди спортсменов до 16 лет.
Этот день в истории:
1634 — в Москве Василием Бурцовым издан первый букварь.
1648 — в ходе Тридцатилетней войны между французской и испанской армиями произошла Битва под Лансом.
1721 — пущены фонтаны и каскады Петергофа.
1741 — открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.
1829 — Русско-турецкая война: русские войска перешли Балканы и заняли Адрианополь.
1896 — запатентован телефон с наборным диском.
1897 — Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии.
1953 — Советский Союз объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.
1960 — на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.