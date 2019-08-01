20 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется защита проектов выпускников Школы социального предпринимательства.

В Тюмени в школах города пройдут проектные сессии, дискуссии и тренинги для педагогов в рамках областного августовского профессионально-общественного образовательного форума.

В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет первенство мира по снукеру среди спортсменов до 16 лет.

Этот день в истории:

1634 — в Москве Василием Бурцовым издан первый букварь.

1648 — в ходе Тридцатилетней войны между французской и испанской армиями произошла Битва под Лансом.

1721 — пущены фонтаны и каскады Петергофа.

1741 — открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.

1829 — Русско-турецкая война: русские войска перешли Балканы и заняли Адрианополь.

1896 — запатентован телефон с наборным диском.

1897 — Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии.

1953 — Советский Союз объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.

1960 — на Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.