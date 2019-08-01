21 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется первый тренинг образовательного проекта для предпринимателей "Деловая среда".

В Тюмени в 14 часов по адресу: микрорайон Видный, ул. Монтажников, 61 начнется медиа-обед, посвященный шестому Тюменскому гастрономическому фестивалю.

В Тюмени в 19 часов 30 минут от дома по ул. Республики, 156 стартует массовый заезд-экскурсия для велосипедистов-

любителей – "Велосреда".

Этот день в истории:

1825 — в Одессе открыт музей древностей.

1860 — в Британской Колумбии (Канада) найдено золото.

1902 — основан "Кадиллак", отделение концерна "Дженерал Моторс" по выпуску легковых автомобилей класса люкс. Название дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе Детройта.

1911 — из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции. Задержанный похититель по имени Винченцо Перуджия объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном шедевр.

1914 – Ян Нагурский вместе с механиком Кузнецовым на гидросамолете совершил первый в Арктике полет вдоль западного побережья Новой Земли.

1986 — СССР официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС вызвана халатностью персонала.

2002 — в пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипов марсохода "Spirit".