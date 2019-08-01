Тюменцы испекли и украсили пряники ко Дню российского флага

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный мастер-класс по приготовлению и украшению пряников триколором прошел на набережной Тюмени 20 августа. Мероприятия приурочили ко Дню государственного флага России.

Тюменцы и гости города смогли сделать необычные пряники с использованием формы в виде небольшого флажка. Как рассказала главный специалист управления информации департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Мария Юркина, основная цель акции - привлечь внимание людей к празднику.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Этой необычной акцией мы решили напомнить горожанам о приближающемся празднике и пополнить копилку вкусных рецептов наших горожан. Пряник — это достаточно традиционная сладость нас, россиян. Изделие подходит для чаепития вечером всей семьей. К тому же, его можно красиво украсить", - пояснила она.

Научиться приготовлению вкусной выпечки под руководством профессионалов и послушать полезные кулинарные секреты смогли тюменцы всех возрастов. На импровизированной кухне под большим шатром собралось несколько десятков человек. Часть пряников мастера кулинарного искусства испекли заранее, часть — повара пекли вместе с участниками, рассказала руководитель кулинарной школы "Максим" Ксения Вахрушева.

"Пряники готовим по традиционному рецепту — яйца, мед, немного пшеничной муки, ржаной, сливочное масло и, конечно, пряные специи. Они получаются очень вкусными. Любой желающий смог расписать пряник, забрать с собой или попробовать на месте", - уточнила она.

Готовые пряники участники мастер-класса раскрасили в цвета российского флага. Всего было выпечено и украшено сто пряников.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова