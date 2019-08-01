В "Школе молодого пенсионера" расскажут об изменениях в законодательстве

| Фото: Пенсионный фонд РФ во "ВКонтакте" | Фото: Пенсионный фонд РФ во "ВКонтакте"

Слушателям "Школы молодого пенсионера" расскажут о об изменениях в пенсионном законодательстве, о формировании страховой пенсии, о досрочном выходе на пенсию, сообщает управление Пенсионного фонда Тюмени.

Занятия проходят в последнюю среду каждого месяца. Специалисты Фонда рассказывают в том числе о досрочном выходе на пенсию, новой системе расчета размера пенсии и электронных услугах ПФР.

Стать учениками "Школы молодого пенсионера" и повысить свою пенсионную грамотность могут как нынешние пенсионеры, так и те, кто только готовится выйти на заслуженный отдых.

28 августа с 15 до 16 часов школа ждет своих учеников на тематическое занятие "Электронные сервисы в "Личном кабинете" ПФР" в "Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева" по адресу ул. Орджоникидзе, 59, электронный читальный зал (второй этаж). На мероприятие можно записаться по телефону 46-32-26.