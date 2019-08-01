22 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204 В, корп. 3) начнется ярмарка вакансий рабочих мест для предприятий промышленного производства.

В Тюмени в 12 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется торжественное собрание, посвященное 100-летию тюменского комсомола.

В Тюмени в 19 часов в театральном центре "Космос" (Республики, 165а) начнется открытая читка пьес в рамках первого этапа лаборатории "Здесь Я".

В Тюмени пройдут мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ.

В с. Борки в филиале регионального центра "Семья" - "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки" пройдут мероприятия, посвященные 86-летию учреждения.

В Ишиме в 10 часов в центральной детской библиотеке (ул.Просвещения, 25) начнется тренинговое занятие для подростков "Я выбираю профессию".

Этот день в истории:

1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о "ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет".

1770 — Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны и назвал его Новый Южный Уэльс.

1864 — подписана первая Женевская конвенция.

1865 — Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.

1921 — в составе РСФСР образована Коми (Зырян) автономная область.

1932 — Би-Би-Си начала экспериментальное телевещание.

1991 — трехцветный бело-сине-красный флаг провозглашен государственным флагом России.

2012 — Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.