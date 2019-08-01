23 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул Челюскинцев, 46) начнется ежегодная конференция работников сферы дополнительного образования Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в Региональном центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14А) начнется встреча представителей тюменской общественности и структур госвласти с председателем совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андреем Коченовым.

В Тюмени в 11 часов на парковке возле МТЦ "Космос" (ул. Республики 165А) начнется презентация стрит-арта от художника из Санкт-Петербурга Владимира Абиха и пресс-подход.

В Тюмени в 15 часов в общественной приемной Тюменской области (ул. Котовского, 54/3) начнется пресс-конференция, посвященная старту проекта "Защити себя сам".

В Тюмени в 17 часов на Цветном бульваре начнется акция по созданию российского флага. На специальном полотне любой желающий сможет оставить отпечаток своей ладошки, предварительно обмакнув ее в краску. Пресс-подход начнется в 18 часов.

В Тюмени в 19 часов в Медиаполисе (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется лекция генерального продюсера студии анимации Wizart Animation Юрия Москвина.

В Тюмени в центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма" пройдет интерактивное мероприятие для слепоглухих "Пикник на природе".

В Тюмени в детском центре "Алые паруса" (Червишевский тракт, 24 км) пройдет профориентационная акция "Летний лагерь – территория профориентации".

В Заводоуковске на базе СК "Сосновый бор" центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет второй этап кубка Тюменской области по биатлону.

Этот день в истории:

1305 — В Лондоне был казнён Уильям Уоллес.

1552 — войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.

1614 — Основан Университет Гронингена.

1799 — в Петербурге запретили носить бакенбарды.

1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.

1942 — массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.

1948 — В Амстердаме создан Всемирный Совет церквей.

1973 — академик Андрей Сахаров провел у себя дома в Москве первую пресс-конференцию для иностранных журналистов о нарушении прав человека в СССР.

2002 — Показ мод ведущих дизайнеров из Италии, Дании и Китая на центральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.