Александр Моор: комсомолец – это состояние души

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Сто лет назад началась большая и без преувеличения героическая история тюменского комсомола. Сегодня звание "комсомолец" – это не принадлежность к какой-то организации, а состояние души и хороший человеческий знак качества. Это подчеркнул в своем выступлении на приеме, посвященном 100-летию тюменского комсомола, губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Большой и удивительный по своим масштабам путь истории Тюменской области, которая была создана в 1944 году и недавно отметила свой 75-летний юбилей, – это, по большому счету, путь, который был проторен комсомольцами. Первые комсомольцы поднимали нашу страну в двадцатые годы, защищали во время гражданской войны и так же, как все жители страны, совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны. Почти 14 тысяч комсомольцев ушли на фронт с территории будущей Тюменской области. Комсомольцы ставили трудовые рекорды и в сельском хозяйстве, и на производстве. Всегда были первыми. Первые экспедиции, первые комсомольско-молодежные стройки, которые в героическую эпоху освоения Севера приобрели статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки №1", - отметил глава региона.

Освоение тюменского Севера привлекло в Западную Сибирь тысячи молодых людей со всей страны. Всего с 1965 по 1991 год на территории большой Тюменской области было 37 Всесоюзных ударных комсомольских строек, они объединили строителей, геологов, газовиков, нефтяников. На Ямале и в Югре построен 21 новый город, тысячи километров автомобильных и железных дорог, сотни мостов, десятки нефте- и газопроводов, созданы предприятия, которые до сих пор составляют гордость региона и остаются экономической опорой государства.

"Все это сделали молодые люди. Нынешним молодым поколениям трудно представить, в каких условиях работали тогда их сверстники – без больниц, школ и детских садов. Без привычных сегодня комфортных бытовых условий. Мне трудно представить, как без интернета, телефонов и WhatsApp, без видеконференцсвязи за такой короткий исторический период люди смогли освоить такую огромную территорию и создать масштабный топливно-энергетический комплекс, которым сегодня гордится вся страна, с которым считается весь мир. В этом году мы отметили 75-летие Тюменской области под общим девизом "Земля больших людей". Я без преувеличения могу сказать, что все комсомольцы – это большие люди земли тюменской, которые сделали наш регион таким, каким он является сегодня. Удивительно, что комсомольцы и в новой стране сумели сохранить верность комсомольскому братству и с неистребимым желанием идут впереди и решают большие задачи", - подчеркнул Александр Моор.

Борис Олейник