Юрию Неелову носить усы разрешил генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев

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Экс-губернатору Ямала, первому секретарю Тюменского областного комитета ВЛКСМ в 1983-1986 годы Юрию Неелову носить усы разрешил сам генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Об этом случае Юрий Неелов вспомнил на приеме губернатора по поводу 100-летия тюменского комсомола, который прошел в правительстве области 22 августа.

"Это были интересные времена. Тюмень была на пике своего развития. Жизнь била ключом и комсомол никогда не отставал, - вспоминает он.

Областная столица частенько принимала самые высокие правительственные делегации, и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в первые годы после избрания на этот пост посетил Тюмень.

"Мы только переехали в новое здание обкома на Республики, 29, которое сами отремонтировали. Звонит Геннадий Павлович Богомяков (первый секретарь обкома КПСС – ред.) и говорит – встречай, с Горбачевым подъезжаем к тебе. Мы даже никак подготовиться не успели. А мне накануне Богомяков сказал, чтобы я усы сбрил - не к лицу, мол, первому секретарю обкома", – рассказал Юрий Неелов.

Комсомольский лидер уже готов был подчиниться совету старших товарищей, да отложил визит к парикмахеру на время встречи генерального секретаря ЦК КПСС. А когда Горбачева провожали в аэропорту, он поблагодарил комсомольского лидера за хорошую работу молодежной организации.

"А усы – носи", – сказал он мне. Так с тех пор и не сбриваю!" - признался Юрий Неелов.

Юрий Неелов начинал свою работу в комсомоле в 1976 году инструктором Ямало-Ненецкого окружного комитета ВЛКСМ. В 1977—1978 годах был первым секретарем Приуральского райкома ВЛКСМ (ЯНАО). С 1978 по 1982 годы — секретарем Ямало-Ненецкого окружного комитета ВЛКСМ.

С 1983 по 1986 годы занимал пост первого секретаря Тюменского обкома ВЛКСМ.

Борис Олейник