В Тюмени установили памятные доски в честь 100-летия областной комсомольской организации

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Мемориальные доски на зданиях, в которых в разные годы работал Тюменский областной комитет ВЛКСМ, открыли ветераны комсомола в день 100-летнего юбилея областной комсомольской организации 22 августа.

Первая из трех мемориальных досок появилась на здании регионального правительства по адресу ул. Володарского, 45. Здесь обком комсомола располагался с 1956 по 1986 годы.

"Это знак памяти, уважения и признательности всем поколениям комсомольцев. Тем, кто защищал Родину на фронтах Великой Отечественной войны и восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы. Тем, кто создавал в Западной Сибири топливно-энергетический центр Советского Союза. Тюменский комсомол вписал славные страницы в историю региона и страны", - подчеркнул первый секретарь Тюменского обкома комсомола в 1963-1964 годах Виталий Абрамов.

Кроме того, мемориальные доски были открыты на исторических зданиях на ул. Республики, 29, где Тюменский обком комсомола работал в 1944-1956 годах, и на ул. Республики, 19, где главный штаб областной комсомольской организации располагался с 1986 по 1991 годы. С 1991 года здание, которому в 2019 году исполняется 120 лет, занимает Тюменский государственный институт культуры.

"Наши студенты знают о комсомоле, о его добрых традициях. Лучшие формы работы с молодым поколением, выработанные в комсомольских организациях, востребованы и сегодня. Поэтому комсомольская история не заканчивается", - подчеркнул декан факультета социальных технологий Тюменского государственного института культуры Евгений Акулич, занимавший пост первого секретаря Тобольского горкома комсомола.

На монументе "Молодым созидателям земли Тюменской", который был установлен на Привокзальной площади областного центра в год столетия ВЛКСМ в 2018 году, ветераны-комсомольцы торжественно открыли информационную плиту, рассказывающую о награждении Тюменской областной комсомольской организации орденом Трудового Красного Знамени. Это знаковое событие состоялось в апреле 1974 года.

"В нашей областной комсомольской организации никогда не было застоя. Комсомольцы построили такие города, как Надым, Сургут, Нижневартовск, Урай и многие другие. На юге Тюменской области комсомольские студенческие строительные отряды возводили животноводческие фермы, детские сады и школы. Пусть этот памятник напоминает нынешнему поколению о комсомольцах-созидателях, с которых нужно брать пример", - подчеркнул первый секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ с 1983 по 1986 годы Юрий Неёлов.

Отметим, что за годы работы студенческих строительных отрядов на ударных комсомольских стройках в Тюменской области школу созидания в них прошли 360 тыс. юношей и девушек. В одном только 1980 году в регионе в составе ССО трудились 22 тыс. человек. Комсомольцы возводили целый ряд промышленных и социальных объектов, освоив 100 млн рублей капитальных вложений в тогдашнем масштабе цен. Это равносильно годовой работе двух строительных трестов.

"Сегодня наше комсомольское братство живо и очень много делает для того, чтобы молодое поколение знало и продолжало наши добрые традиции", - подчеркнул председатель попечительского совета ТНБФ "Комсомольское братство" Валерий Борисов.

Празднование 100-летнего юбилея Тюменской областной комсомольской организации продолжится в столице региона 24 августа в Комсомольском сквере.

Евгений Бабенко