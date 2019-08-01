Владимир Абих: главное не повторяться

| Фото: "Морфология улиц Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Морфология улиц Тюмень" во ВКонтакте

Стрит-арт "Главное не повторяться" говорит о том, что для тюменского молодежного театрального центра "Космос" важно быть уникальным и неповторимым. Об этом сказал победитель международного конкурса портретов Portrait now и эксперт фестиваля "Морфология улиц" Владимир Абих из Санкт-Петербурга на презентации 23 августа.

Масштабная работа размером 11 на 19 метров заняла у художника четыре дня. Он завершил работу над ним 23 августа. Владимир Абих нанес на фасад здания 269 букв — долгий и кропотливый труд. Он признался, что сложнее всего ему было с выражением объема. "Это текстовой стрит-арт. То, что в принципе отличает российское уличное искусство от всего прочего в мире. Нигде как в России нет такого объема и концентрации именно текстовых работ. Я думаю, это связано с тем, что в нашей стране довольно сильная литературная традиция, и русского человека тянет читать и писать", — поделился он.

Уличный художник Владимир Абих отметил, что для него важна связь работы с местом. Ознакомившись с молодежным театральным центром, он разрабатывал эскиз специально под общественное пространство.

"Стрит-арт — это не какая-то наклейка от жвачки, которую достал, приклеил куда попало. Хорошо, что организаторы фестиваля сразу начали работать с профессионалами в этой области. Часто на "начинающих" фестивалях начинают делать красивые картинки, которые никак с городом не взаимосвязаны. К тому же, порой организаторы таких мероприятий идут на поводу у зрителя, пытаются потакать вкусу большинства, а это всегда, как мне кажется, путь в никуда. Уличное искусство не обязательно должно быть для людей. Для всех, для людей — это дороги, хорошая городская инфраструктура, здравоохранение, уровень жизни. Уличное искусство — это авторское высказывание художника и хорошо, если оно вызывает определенный резонанс", — рассказал Владимир Абих.

По его словам, для него было важно, чтобы у работы был connect с городом, с конкретным местом. Он задался вопросом "Почему люди ходят в театры?".

"Там сохраняется живое взаимодействие актера, драматурга и зрителя. Каждый спектакль неповторим. И эта неповторимость, мне кажется, суть и сильное место постановки. Для молодежного театрального центра важно быть уникальным. Мой стрит-арт об этом", — заключил он.

Инна Пахомова