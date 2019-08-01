24 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пленарное заседание августовского педагогического форума "Тюменское образование - 2019".

В Тюмени в 11 часов в сквере Комсомольский начнутся праздничные мероприятия, посвященные 100-летию тюменского комсомола.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 12 часов у памятника "Молодым созидателям земли Тюменской" на привокзальной площади начнется возложение цветов и митинг, приуроченный к 100-летию тюменского комсомола.

В Тюмени в 12 часов на автодроме тюменского регионального отделения "Всероссийской Организации Автомобилистов" (ул. Пермякова, 44) начнется конкурс для автомобилисток с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени в 13 часов в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) начнется открытие интерактивно-выставочной площадки "Первый Ремесленный сезон".

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре начнется акция "5 городов Тюменской области против ВИЧ".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Поиск" и в центре культуры и искусства "Современник" начнется акция всероссийская акция "Ночь кино - 2019".

В Тюменском районе на берегу реки Тура в районе п. Кулаково пройдет конкурс профессионального мастерства среди сотрудников полиции, силовых структур Тюмени и УФО.

В Тобольске в туристическом комплексе "Абалак" пройдет VII региональный фестиваль "Уха-царица".

В Заводоуковске в 11 часов на базе СК "Сосновый бор" начнется второй этап кубка Тюменской области по биатлону.

В п. Богандинский в 11 часов в спорткомплексе ДЮСШ № 2 (ул. Ломоносова, 2б) начнется открытый чемпионат Тюменского района по армрестлингу.

В с. Нижняя Тавда пройдет фестиваль "Дальний кордон" — семейный фестиваль, посвященный спортивной рыбалке.

В д. Малиновка Тюменского района пройдет IX открытый чемпионат Тюменского района по спортивному рыболовству.

Этот день в истории:

79 - в результате извержения вулкана Везувий погибли вместе с жителями римские города Геркуланум и Помпеи.

1811 - Александр Пушкин сдал вступительные экзамены в Царскосельский лицей.

1821 - Испания признала независимость Мексики.

1846 - умер русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

1945 - войска Красной армии освободили от японцев корейский Пхеньян.

1960 - открыто Талнахское месторождение медно-никелевых руд.

1991 - Михаил Горбачев объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску.

2004 - в результате терактов потерпели катастрофу самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3.

2006 - Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.

2008 - закрытие летних Олимпийских игр в Пекине.