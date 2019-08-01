25 августа - события дня
В Заводоуковске на базе СК "Сосновый бор" пройдет второй этап кубка Тюменской области по биатлону.
В с. Нижняя Тавда пройдет фестиваль "Дальний кордон" — семейный фестиваль, посвященный спортивной рыбалке.
Этот день в истории:
1580 — Испанцы взяли Лиссабон, присоединив Португалию к Испании.
1530 - родился Иван IV Васильевич Грозный.
1609 - Галилео Галилей демонстрирует новое устройство - телескоп.
1784 - полет первого шотландского аэронавта Джеймса Титлера на самодельном монгольфьере. Аэростат поднялся на высоту около 150 м.
1936 - на дорогу Union Pacific с завода ALCO прибыл первый паровоз Challenger - самый большой паровоз в то время.
1937 - первый полет самолета АНТ-51.
1973 - сделан первый снимок томографом.
1997 - учрежден телеканал "Культура".