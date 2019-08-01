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26 августа - события дня

Общество, 18:00 25 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов во втором корпусе школы №65 (ул. Бориса Житкова, 1) начнется презентация нового учреждения родителям учеников.

Этот день в истории:

1346 - состоялось одно из самых крупных сражений Столетней войны - битва при Креси.

1382 — Тохтамыш захватил Москву.

1498 — 23-летний Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме. "Пьета", или "Оплакивание Христа".

1545 — сын папы римского Павла III Пьетро Фарнезе основал герцогство Парма.

1723 — в Петергофе пущен комплекс фонтанов.

1735 — русская армия впервые в истории вышла к Рейну.

1895 — на Ниагарском водопаде открыта гидроэлектростанция.

1903 — палеонтолог Отто Хаузер обнаруживает прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.

1952 — впервые вводится фторирование водопроводной воды.

1999 — Майкл Джонсон побивает мировой рекорд по бегу на 400 метров с результатом 43.18 секунды.

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