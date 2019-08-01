Тюменцы своими руками создали государственный флаг России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Необычная акция, посвященная Дню российского флага, прошла в Тюмени 23 августа. Тюменцы своими руками создали государственный флаг России. На полотне, установленном на Цветном бульваре, каждый желающий оставил отпечаток своей ладони.

Как рассказал заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе Олег Ульянов, основная цель акции – привлечь внимание молодых людей к государственному празднику нетривиальным способом.

"Молодежи свойственен креативный подход ко всему, в том числе, и к празднованию Дня государственного флага России. И, как мы видим, такая необычная идея была воспринята жителями Тюмени очень положительно и принесла им только позитивные эмоции", - отметил он.

На выбор участникам были предложены краски цветов российского флага: белая, синяя и красная, а также перчатки. В итоге российский триколор создан из отпечатков полутысячи ладоней тюменцев.

"Это было очень необычно и интересно - таким оригинальным образом отметить этот праздник, - поделилась участница акции Зарина. - Российский флаг - это один из главных символов нашей страны и мы должны знать и помнить его историю".

В планах у Молодежной палаты идея разместить созданный руками горожан флаг над одним из государственных учреждений в Тюмени. "Поэтому мы сейчас открыты для диалога и ждем конструктивных предложений на этот счет", - добавил Олег Ульянов.

Николай Ступников