Сергей Сарычев: тюменские комсомольцы созидали и трудились на благо региона

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественная встреча комсомольских поколений, посвященная 100-летию со дня образования Тюменского комсомола, прошла в Комсомольском сквере в Тюмени 24 августа.

Отправной точкой создания комсомольской организации в регионе стало первое организационное собрание молодежи Тюмени, состоявшееся 22 августа 1919 года. Первые союзы молодежи появились в Ишиме, Сургуте, Тобольске, Ялуторовске. В марте 1920 года состоялся первый губернский съезд РКСМ. К этому времени в организации состояли уже 1 тыс. 460 человек. К 1944 году областная комсомольская организация насчитывала уже 29 тыс. 835 членов.

"Столетие областной комсомольской организации - уникальное событие в истории региона. Комсомол внес огромный вклад в социально-экономическое развитие региона. Тюменский комсомол - это тысячи и тысячи человеческих судеб. Это люди, которые все эти годы созидали и трудились на благо региона и страны", - подчеркнул, приветствуя собравшихся в сквере ветеранов и молодежь, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Сотни тысяч молодых людей со всего Советского Союза приезжали в большую Тюменскую область по комсомольским путевкам, чтобы принять участие в 37 Всесоюзных ударных комсомольских стройках, напомнил вице-губернатор. Создавая Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, тюменские комсомольцы самоотверженно трудились в очень суровых природно-климатических и бытовых условиях.

"Они хотели доказать самим себе, всей стране и целому миру, что могут добыть нефть и газ на благо Родины. У них все получилось, и этот героический трудовой подвиг уже никто не повторит. Тюменские комсомольцы - в первую очередь, люди неравнодушные. Такими они остаются и поныне, подавая пример молодому поколению", - сказал Сергей Сарычев.

В торжественной встрече комсомольцев всех поколений приняли участие энтузиасты конноспортивного движения, участники традиционной акции "Тюменский Эскадрон". Конников в красноармейской форме времен Гражданской войны ветераны и молодежь встретили бурными аплодисментами.

Председатель попечительского совета благотворительного фонда "Комсомольское братство", глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов вместе с дочерью и внуками извлек из основания установленного в сквере в 1999 году памятного знака в часть 80-летия Тюменского комсомола капсулу с посланием молодежи XXI века. В торжественной обстановке послание было зачитано со сцены.

"Мы, представители разных поколений, заявляем вам, нашим потомкам: страницы истории Тюменского комсомола золотом вписаны в летопись нашего великого сибирского края. Наши ровесники защищали свою Родину в годы Великой Отечественной войны, наши ровесники стали первооткрывателями и покорителями Тюменского Севера... При активном участии молодых преобразились старые города и поселки, выросли корпуса заводов, фабрик, построены жилые микрорайоны, фермы. Заслуги Тюменского комсомола были отмечены в 1974 году орденом Трудового Красного Знамени. Дорогие тюменцы 2019 года! Мы уверены, что вы своим трудом, учебой, творчеством впишете новые славные страницы в историю Тюменской области в XXI веке", - обращаются авторы этого исторического документа к молодым землякам. Текст послания передан на хранение в Тюменский музейный комплекс им. Словцова.

"Мы надеялись, что Тюменская молодежь продолжит славные традиции, заложенные комсомолом. И мы не ошиблись. Возродились студенческие строительные отряды. Развиваются школьные молодежные организации, волонтерство, поисковое движение. Проходят конкурсы профессионального мастерства для молодых специалистов. Все это значит, что мы передали эстафету в надежные руки", - уверен председатель областной Общественной палаты Геннадий Чеботарев, в 70-80-е годы возглавлявший Тюменский обком ВЛКСМ.

По мнению ветерана комсомола, старожила Тюмени, заслуженного педагога Майи Смирновой, в Советском Союзе действовала эффективная система воспитания молодежи, позволившая сделать очень много полезного для страны. Майя Смирнова предложила создать книгу, посвященную ударным комсомольским стройкам.

Комсомольцы-ветераны заложили в основание памятного знака новый документ - послание молодому поколению второй половины XXI века. Капсула с посланием будет вскрыта в 2044 году, когда будет отмечаться 100-летие Тюменской области и 125-летие областной комсомольской организации.

"Мы передаем вам эстафету дальнейшего развития экономики нашего региона. Опыт предыдущих поколений бесценен! У 21 века свои горизонты, свои технологии. Дерзайте, смело осваивайте их и не теряйте тех достоинств, которые присущи старшим поколениям! Любите наш Тюменский край - он самый лучший! Делайте все возможное для дальнейшего его развития и процветания в каждом селе, районе, городе. Поддерживайте и развивайте лучшие традиции Тюменского комсомола: уметь дружить, уметь трудиться, любить жизнь и быть первыми!", - говорится в послании.

Встреча комсомольцев сопровождалась песнями в исполнении тюменских бардов и самодеятельных вокальных коллективов.

Евгений Бабенко