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Команда ОФПС 32 победила в чемпионате по пожарно-прикладному многоборью

Общество, 16:31 24 августа 2019

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Чемпионат Главного управления МЧС России по Тюменской области по пожарно-прикладному многоборью памяти кавалера ордена Мужества Ивана Ковалевича завершился в Тобольске. За победу в пяти видах соревновательной программы боролись 16 команд.

В последний день пожарные Тюменской и Свердловской областей, ХМАО - Югра разыграли медали в пожарной эстафете. До последнего забега турнирная таблица так и не выявила явных лидеров: сильнейшие команды соревнований как раз выступали в завершающей части. Пожарные 32-го отряда из Тюмени не оставили преследователям ни малейшего шанса, выиграв в эстафете. Сотрудники 26- го ОФПС (Омутинский район) на втором месте, тройку победителей замкнули ишимские огнеборцы из ОФПС 18.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, в общекомандном зачете золото чемпионата увозит в Тюмень команда ОФПС 32, ишимская дружина возвращается домой с серебром, представители СПСЧ (г. Тюмень) в упорной борьбе завоевали бронзовые медали.

Врио начальника Главного Управления МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Алексей Пархомович заверил, что в 2020 году в программу будут внесены новые состязания.

"Все команды проявили характер и профессиональную готовность к выполнению задач любой направленности и сложности. В следующем году мы учтем нюансы этого турнира и привнесем в программу новые элементы. Пока что в ориентирах на будущее местом проведения выбрана Тюмень", - отметил он.

Мама Ивана Ковалевича Ольга Владимировна, присутствовавшая на закрытии чемпионата памяти ее сына, оставила на доске пожеланий слова благодарности участникам и организаторам мероприятия.

"Спасибо за то, что не забываете историю службы, своих сослуживцев, моего сына. Такой чемпионат - это хороший пример и для нынешних сотрудников пожарной охраны, будущих поколений, как надо выполнять свою работу, как относиться к этой профессии".

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области ﻿

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