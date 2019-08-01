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Тюменцев просят помочь собрать детей-инвалидов в школу

Общество, 12:27 25 августа 2019

Архивное фото Центра детей-инвалидов и сирот "Творчество"

Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество" призывает тюменцев помочь собрать ребят в школу.

Как сообщила руководитель центра Людмила Бочарникова, большинству детей с ДЦП нужна специальная ортопедическая трехгранная канцелярия и ранцы.

Детям-инвалидам, как и другим, нужны одежда и обувь, спортивная форма, красочные пособия-книжки с яркими наклейками, материалы для творчества, пишет "Вслух.ру"

Скоро в центре “Творчество” пройдет праздник, на котором можно будет вручить подарки. Можно помочь и деньгами. Реквизиты центра можно узнать в группе.

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