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В поселке Боровский благоустраивают дворовые территории

Общество, 13:39 25 августа 2019

Архивное фото пресс-службы главы Тюменского района

Шесть дворовых территорий благоустраивают в поселке Боровский Тюменского района. В общей сложности к середине сентября здесь приведут в порядок 30 тыс. кв.м. территории.

Ремонт дворов включает устройство газонов, парковочных мест, проездов и тротуаров, установку малых архитектурных форм (МАФ) и ограждений, рассказал заместитель главы сельского поселения Максим Никифоров.

"Работаем во дворах, включающих десять многоквартирных домов: ул. Пушкина, 2 и 6; ул. 8 Марта, 2 и 4; ул. Ленинградская, 16 и ул. Советская, 23; ул. Мира, 23 и 24; ул. Островского, 20 и 27", - уточнил он.

Все работы ведутся в рамках муниципальной программы "Формирование современной сельской среды", принятой решением местной Думы и рассчитанной до 2022 года.

Активными участниками работ по благоустройству выступают жильцы многоквартирников: они следят за ходом ремонта и делятся со строителями советами. Так, по инициативе и при непосредственном участии заядлого садовода, жительницы дома № 6 по улице Пушкина Надежды Шишкиной обновились цветники у придомовой территории, пишет "Комсомольская правда - Тюмень"

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