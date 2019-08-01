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Тюменский педиатр дала советы родителям первоклассников

Общество, 14:31 25 августа 2019

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Соблюдение режима дня и правильное питание позволит школьникам сохранить здоровье, уверена врач-педиатр детской поликлиники ГБУЗ ТО ОКБ 2 Анна Корчагина.

"В первую очередь очень важен режим дня ребенка – ранние подъемы и ранние уходы ко сну нужно начинать "практиковать" уже сейчас, чтобы организм ребенка привык к 1 сентября и для него это не было неприятным сюрпризом. Важно, чтобы в рационе были все микроэлементы и витамины, необходимые для здорового роста и развития. Проконтролируйте, чтобы ребенок полноценно питался 3-4 раза в день", - уточнила она в интервью " АиФ - Западная Сибирь"

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