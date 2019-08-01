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Лидеры G7 готовы расширить взаимодействие с Россией

Общество, 15:50 25 августа 2019

Архивное фото. static.kremlin.ru

Лидеры стран G7 выступают за усиление сотрудничества с Москвой, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Лидеры " большой семерки" выступают за улучшение координации с Россией", — отметил источник.

Напомним, что саммит G7 проходит во Франции, он продлится до понедельника.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит в 2020 году

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