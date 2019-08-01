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Тюменцев приглашают на фестиваль "Чайная феерия"

Общество, 16:15 25 августа 2019

admtyumen.ru фото: ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» | Фото: admtyumen.ru

Познакомиться с традициями, обычаями и ритуалами по завариванию чая приглашают тюменцев. Праздничная программа "Чайная феерия" начнется на площади у ДНК "Строитель" 30 августа в 17 часов

Тюменцы и гости города познакомятся с традициями чаепития по-русски и по-татарски, узнают, как пьют чай белорусы и украинцы, какие особенности у чайных ритуалов в Азии и у народов Севера, и чем славится кавказское чаепитие.

Увлекательное путешествие в мир чайных традиций будет сопровождаться концертными выступлениями национальных творческих коллективов.

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