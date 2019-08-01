Пятьсот первокурсников и сто преподавателей ТИУ примут участие в PREкурсах

Фото: ТИУ Фото: ТИУ

500 студентов и 100 преподавателей ТИУ примут участие в PREкурсах 27-28 августа, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Студенты специальностей "Нефтегазовое дело", "Машиностроение", "Торговое дело" и всех направлений подготовки Института транспорта посетят мастер-классы, образовательные лекции и погрузятся в проектную деятельность. Темы занятий будут направлены на развитие как профессиональных, так и личных качеств.

"Выбор мастер-классов будет организован по типу формирования индивидуальных образовательных траекторий. Это погружение тех ребят, кто уже с первого сентября приступит к формату индивидуальных траекторий", — объяснил руководитель проектного офиса Высшей инженерной школы ТИУ Алексей Пимнев. Он также обратил внимание, что за время PREкурса у студентов будет уникальная возможность познакомиться и пообщаться с руководителями образовательных программ и преподавателями опорного вуза.

Преподаватели также станут участниками PREкурса. Организаторы объясняют необходимость работы с педагогами тем, что для трансформации образовательного процесса недостаточно изменить архитектуру учебных планов или учебное пространство. Преподаватели остаются главными носителями знаний и от того, насколько они будут включены в адаптационную деятельность, зависит конечный результат.

Всего обучение на преподавательском PREкурсе пройдут около 100 человек, в число которых войдут преподаватели опорного вуза, руководители образовательных программ, модераторы. С участниками встретится представитель ПАО "СИБУР", а директор центра повышения эффективности АО "НИПИГАЗ" прочитает лекцию "Компетенции инженера будущего".