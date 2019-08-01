27 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в ресторане "Столица деревень" (ул. Осипенко, 1, вход с ул. 25 лет Окетября) начнется встреча предпринимателей "Закон 115-ФЗ: как избежать блокировки счета".

В Тюмени в 11 часов в центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (ул. Чернышевского 2а к12) начнется стратегическая сессия по разработке дорожной карты развития регионального кино. В 11 часов 20 минут начнется пресс-подход.

В Тюмени в 13 часов в центре "Мои Документы" (Первомайская, 50/1) начнется мастер-класс с участием сотрудников Пенсионного фонда.

В Ишиме в 11 часов на площади возле городского Дома Культуры (ул. Карла Маркса, 36) начнется работа мобильного пункта тестирования на ВИЧ.

Этот день в истории:

1770 - родился самый знаменитый из немецких философов Георг Фридрих Вильгельм Гегель.

1879 - народническая организация "Земля и воля" раскололась на организации - "Народную волю" и "Черный передел".

1883 - взрыв вулкана Кракатау в Индонезии унес жизни более 36 тыс. человек.

1896 - родилась одна из лучших отечественных комедийных актрис Фаина Раневская.

1955 - вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса.

1977 - пущен первый энергоблок Чернобыльской АЭС.

1981 - в автокатастрофе погиб советский хоккеист Валерий Харламов.

1982 — приземление космического корабля Союз Т-5.

2000 - пожар в Останкинской телебашне в Москве.

2004 - открыта комета C/2004 Q2 (Махгольца).

2005 - открылось Казанское метро.

2008 - девятибалльное землетрясение на Байкале.