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Жителей юга Тюменской области предупредили об ухудшении погоды

Общество, 18:43 26 августа 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Неблагоприятная погода ожидает жителей юга Тюменской области ночью 27 августа, сообщает региональное управление МЧС.

В регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы. Днем 27 августа небольшие осадки, грозы. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров.

Ожидаемая непогода может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС). Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

В случае ЧС звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

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# МЧС , непогода

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