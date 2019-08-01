Александр Моор: в Западно-Сибирский НОЦ будут привлечены выдающиеся ученые

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Старт программы по предоставлению мегагрантов для ученых в рамках создания НОЦ анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор на первом заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня в Москве 26 августа.

Большому экспертному совету под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника российского президента Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова глава тюменского региона представил программу Западно-Сибирского НОЦ, в защите проекта также участвовала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Открывая заседание, Татьяна Голикова отметила, что ключевые задачи совета – оценить предложенные программы, которые предусматривают решение задач НОЦ мирового уровня и развитие экономики регионов.

"Важно , чтобы набор включенных в программы мероприятий был направлен на эти цели", – подчеркнула она. Татьяна Голикова, призвав губернаторов и региональные команды максимально ответственно отнестись к наполнению программ НОЦ.

Напомним, создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня инициировано губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Определены основные направления его деятельности: Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды. Человек в Арктике; цифровая трансформация нефтегазовой индустрии; биологическая безопасность человека, животных и растений; индивидуальные образовательные траектории.

Александр Моор отметил, что в рамках работы Западно-Сибирского межрегионального НОЦ планируется открыть пять новых структур: центр по биологической безопасности, специалисты которого смогут работать с микроорганизмами самого высокого класса патогенности; центр технологического моделирования, нацеленный на решение задач предиктивной аналитики "Цифровой керн"; центр системной инженерии; лаборатория "Комплексное изучение Арктики" (совместно с НИУ "Высшая школа экономики") и сеть исследовательских и наблюдательных полигонов для гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, токсиколого-генетического и ихтиологического изучения рек Обь-Иртышского бассейна.

К сотрудничеству в Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ мирового уровня для решения реперных и прорывных задач привлекаются ученые с мировыми именами. Выстроено тесное взаимодействие с партнерами — потенциальными участниками НОЦ. Заключено 18 трехсторонних соглашений с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами, организациями реального сектора экономики.

"Сама задача создания научно-образовательного центра нетривиальная. Мы год занимаемся этим проектом и в процессе каждого обсуждения появляются новые мысли, варианты решения проблем .Сегодня на обсуждении эксперты задали правильные вопросы и высказали дельные предложения. Наша задача – улучшить программу, чтобы осознанно и эффективно ее реализовать", – поделился губернатор Александр Моор.

Глава региона проинформировал об инициативе Тюменской области в привлечении исследователей для повышения кадрового потенциала работы НОЦ.

"Мы планируем дать старт программе мегагрантов для привлечения выдающихся ученых, в том числе и из других стран с определенными обязательствами с их стороны по времени пребывания в России, количеству научных публикаций и созданию команды молодых исследователей не менее 15 человек. Помимо этого будем формировать студенческие кампусы, чтобы могли приезжать студенты-исследователи из других регионов и государств", – прокомментировал губернатор.

В последние годы в Тюменской области, на Ямале и в Югре наблюдается увеличение численности работников, занятых научными исследованиями и разработками. На сегодняшний день этот показатель составляет около 9 тысяч человек. Текущий кадровый состав Западно-Сибирского НОЦ состоит из порядка 3 тысяч научных и педагогических работников и более 14 тысяч обучающихся по программам высшего образования.

Кроме того, Тюменская область имеет опыт работы кооперационных проектов в рамках формирования собственной научно-образовательной повестки. Для решения актуальных задач в регионе консолидированы ресурсы, в том числе в части использования лабораторных баз и выстроено взаимодействие учреждений высшего образования, научных организаций и индустриальных партнеров. В рамках проекта созданы 8 совместных научных групп по направлениям "Экология", "Информационные технологии", "Аквакультура", "Точное земледелие", "Резистентность фитопатогенов", "Акарология", "Трансляционная медицина", "Нейродегенеративные заболевания". Для реализации образовательных программ приглашены более 100 ведущих ученых и лекторов.

На базе образовательных организаций высшего образования созданы и успешно функционируют 9 базовых кафедр индустриальных партнеров. Они ведут работу по научно-проектному обеспечению производственной деятельности, а также реализации программ повышения квалификации.

"Создание научно-образовательного центра мирового уровня в регионе мы рассматриваем как одну из важнейших "точек роста" для социально-экономического развития всего Западно-Сибирского региона. Поэтому губернаторами трех субъектов – Югры, Ямала и Тюменской области принято решение о совместном участии в этом проекте", – резюмировал Александр Моор.