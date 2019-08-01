28 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Бережливая поликлиника" - реализация проекта в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов в детском центре "Олимпийская Ребячка" (42 км Ирбитского тракта) начнется открытие областного фестиваля "Дорогой добра".

В Тюмени в 14 часов начнется пресс-тур по производственной площадке Антипинского НПЗ, приуроченный ко Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности.

В Тюмени в 18 часов в школе красоты "ш’Ателье" (ул. Хохрякова, 47, аудитория 608) начнется мастер-класс по фотографии в рамках премии "Папа года" и "Мама года".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется образовательный интенсив для участников грантовых конкурсов "ПРОпроекты 2.0. День прокрастинаторов".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в офисе Тюменского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" (Севастопольская, 31) начнется мастер-класс "Многозадачность: супер вумен или как все успевать в 21 веке" в рамках программы "Открой свое дело".

В Тюмени в 20 часов на парковке молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется фестиваль уличного кино.

В Тюмени на базе отдыха Кулига-парк пройдет образовательный интенсив в рамках проекта Областная Штаб-квартира "серебряных" добровольцев.

В п. Боровский пройдет августовская конференция педагогических работников Тюменского района "Реализация национального проекта "Образование": анализ, первые результаты, перспективы".

В Заводоуковске в 11 часов на площадке у детской школы искусств (ул.Первомайская, 8) начнется работа мобильного пункта тестирования на ВИЧ.

Этот день в истории:

1739 - в битве у Ставучан русская армия под командованием фельдмаршала Миниха разбила турок.

1749 - во Франкфурте-на-Майне родился основоположник немецкой литературы Иоганн Вольфганг фон Гете.

1850 - в немецком городе Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин".

1903 - в петербургской газете "Знамя" началась публикация одной из самых известных в мировой истории фальшивок "Протоколов сионских мудрецов".

1925 - родился писатель Аркадий Стругацкий.

1936 - в Японии основана автомобильная компания "Тойота".

1939 - родился актер Владимир Ивашов.

1941 - по указу президиума Верховного Совета СССР ликвидирована автономная республика немцев Поволжья.

1944 - уничтожена крупная немецкая группировка, окруженная в районе Кишинева.

1948 - родилась драматическая актриса Наталья Гундарева, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

1979 - умер советский писатель и поэт Константин Симонов.

1994 - впервые за 290 лет в России прекращена чеканка копеек.

1997 - учреждена стипендия имени Булата Окуджавы для студентов Литературного института им. А. М. Горького.

2008 - в районе озера Байкал произошло землетрясение с магнитудой девять баллов.