В Тюмени отпраздновал день рождения самый старший ветеран Великой Отечественной войны

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

Ветерану Великой Отечественной войны Андрею Васильевичу Кошкарову исполнилось 106 лет 27 августа.

Родился Андрей Васильевич в деревне Киприянова Уватского района Тюменской области в 1913 году. В августе 1941 года призван в ряды Красной армии, служил помощником начальника оперативно-разведывательного отдела штаба 316-й штурмовой авиадивизии 12-й воздушной армии, принимал участие в войне с Японией на Забайкальском фронте. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и многими другими наградами.

Как выяснил корреспондент "Тюменской линии", Андрей Васильевич Кошкаров является самым старшим по возрасту участником Великой Отечественной войны не только Тюменской области, но и России, а возможно и в мире. Сейчас эта информация проходит проверку сразу в нескольких общественных организациях.

Как сообщил сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, он тоже занялся этим вопросом.

"Я звонил во Всероссийский совет ветеранов, мне сказали, что такую статистику они не ведут. Позвонил в "Бессмертный полк России", они заверили, что 12 сентября будет заседание Центрального штаба, где в повестку включено предложение, чтобы все регионы прислали сведения от тех ветеранах войны кому за сто лет",- пояснил Геннадий Кириллович.

Сегодня фронтовика поздравили с Днем рождения от Общероссийского движения "Бессмертный полк" и правительства Тюменской области. "Департамент соцразвития области уделяет большое внимание всем ветеранам войны и труды, а те кому исполнилось за 100 — это большая редкость, они у нас на особом контроле. Таких тюменцев мы поздравляем со всеми праздниками, которые отмечаются в области", - сообщил директор тюменского Областного геронтологического центра Дмитрий Мостовщиков.

Андрей Васильевич Кошкаров это седьмой житель нашей области, который перешагнул 100 летний рубеж. В свои 106 он трезво рассуждает и может горько пошутить по поводу своих преклонных лет. "Хочешь — не хочешь, а жить надо. Живу под влиянием двух глаголов: мучаюсь и маюсь. Конечно, в моем возрасте надо терпеть и выдерживать", - признается Андрей Васильевич.

Александр Лабыкин