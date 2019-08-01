29 августа - события дня
В Тюмени в 9 часов 30 минут от здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-тур по предприятиям-получателям государственной поддержки.
В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется тренинг для предпринимателей "Мотивация и стимуляция членов команды" в рамках проекта "Деловая среда".
В Тюмени в 13 часов в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32 у входа в поликлиническое отделение) начнется пресс-тур, посвященный работе химиотерапевтической службы.
В Тюмени в общественной приемной Общественной палаты Тюменской области (ул. Котовского, 54/3) начнется пресс-конференция, посвященная старту проекта "Школа ЖКХ: юридическое просвещение населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развитие института общественных жилищных инспекторов в Тюменской области".
В Тюмени в 19 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а, большой зал) начнется хореографический перформанс Demon_pattern от театра танцевальных форм "Контраст".
В Тюмени в мультицентре "Моя территория" пройдет однодневный интенсив по подготовке проектов на конкурс Росмолодежи для физических лиц "ПРОпроекты 2.0, день прокрастинаторов".
В Тюмени в детском центрк "Олимпийская Ребячка" (42-й км Ирбитского тракта) пройдет выездная школа для студентов старших курсов "Школа наставников Тюменской области".
В д. Криводанова Тюменского района (28 км. Старотобольского тракта) в 18 часов в оздоровительном центре "Энергетик" начнется подведение итогов "Трудового лета-2019".
Этот день в истории:
1632 - родился английский философ Джон Локк.
1756 - со вторжения войск прусского короля Фридриха II в Саксонию в Европе началась Семилетняя война.
1825 - Бразилия получила независимость от Португалии.
1842 - заключен Нанкинский договор между Великобританией и Китаем. Англичане получили китайский порт Гонконг (Сянган).
1862 - родился бельгийский драматург-символист Морис Метерлинк.
1868 - родился русский и советский историк, государственный деятель Михаил Покровский.
1885 - немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал повозку для верховой езды с керосиновым двигателем. Позже она стала называться мотоциклом.
1897 - в швейцарском Базеле состоялся 1-й Всемирный сионистский конгресс.
1941 - гитлеровские войска захватили Таллин.
1949 - в СССР проведено первое испытание атомной бомбы.
1949 - родился американский киноактер Ричард Гир.
1966 - в Сан-Франциско состоялся последний концерт легендарной группы "Битлз".
2001 - обнаружен человеческий ген долголетия.