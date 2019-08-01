29 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут от здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-тур по предприятиям-получателям государственной поддержки.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется тренинг для предпринимателей "Мотивация и стимуляция членов команды" в рамках проекта "Деловая среда".

В Тюмени в 13 часов в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32 у входа в поликлиническое отделение) начнется пресс-тур, посвященный работе химиотерапевтической службы.

В Тюмени в общественной приемной Общественной палаты Тюменской области (ул. Котовского, 54/3) начнется пресс-конференция, посвященная старту проекта "Школа ЖКХ: юридическое просвещение населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развитие института общественных жилищных инспекторов в Тюменской области".

В Тюмени в 19 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а, большой зал) начнется хореографический перформанс Demon_pattern от театра танцевальных форм "Контраст".

В Тюмени в мультицентре "Моя территория" пройдет однодневный интенсив по подготовке проектов на конкурс Росмолодежи для физических лиц "ПРОпроекты 2.0, день прокрастинаторов".

В Тюмени в детском центрк "Олимпийская Ребячка" (42-й км Ирбитского тракта) пройдет выездная школа для студентов старших курсов "Школа наставников Тюменской области".

В д. Криводанова Тюменского района (28 км. Старотобольского тракта) в 18 часов в оздоровительном центре "Энергетик" начнется подведение итогов "Трудового лета-2019".

Этот день в истории:

1632 - родился английский философ Джон Локк.

1756 - со вторжения войск прусского короля Фридриха II в Саксонию в Европе началась Семилетняя война.

1825 - Бразилия получила независимость от Португалии.

1842 - заключен Нанкинский договор между Великобританией и Китаем. Англичане получили китайский порт Гонконг (Сянган).

1862 - родился бельгийский драматург-символист Морис Метерлинк.

1868 - родился русский и советский историк, государственный деятель Михаил Покровский.

1885 - немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал повозку для верховой езды с керосиновым двигателем. Позже она стала называться мотоциклом.

1897 - в швейцарском Базеле состоялся 1-й Всемирный сионистский конгресс.

1941 - гитлеровские войска захватили Таллин.

1949 - в СССР проведено первое испытание атомной бомбы.

1949 - родился американский киноактер Ричард Гир.

1966 - в Сан-Франциско состоялся последний концерт легендарной группы "Битлз".

2001 - обнаружен человеческий ген долголетия.