Проект "Бережливая поликлиника" экономит время врачей и пациентов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Осмотр детей в возрасте одного месяца стал комфортнее для маленьких пациентов и их родителей в тюменской поликлинике № 17 с внедрением проекта "Бережливая поликлиника". Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказала главный врач тюменской поликлиники № 17 Татьяна Клещевникова.

Напомним, проект "Бережливая поликлиника", запущенный во всех регионах России, призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи.

Его внедрение в разы сокращает очереди, ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов. Все это экономит время и пациентов, и медицинского персонала.

"В самом начале персонал был не очень заинтересован, было сложно объяснить сотрудникам, зачем это вообще нужно. Но результатом стала доброжелательная атмосфера в нашем учреждении и удовлетворенность пациентов", - добавила Татьяна Клещевникова.

В Тюменской области внедрение информационных технологий в сфере медицины началось еще в 2013 году, а с 2017 года все новшества в медучреждениях региона реализуются на принципах бережливых технологий.

"С 2018 года в поликлиниках, участвующих в проектах, увеличилась эффективность информационного обмена в регистратуре, сократилось время прохождения диспансеризации первого и второго этапов, а также количество посещений поликлиники, - отметила руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Тюменской области Виктория Щуплецова. - Сократилось время пребывания пациентов в поликлинике, исключены дублирующие учетные формы и лишние функции в работе регистратуры. Время - главная ценность для врача и пациента".

Николай Ступников