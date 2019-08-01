Александр Моор: работа власти, предпринимателей и жителей создает комфортные условия в селах

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Комбинированная спортивная и детская площадка, которая строится в деревне Таволжан, - хороший пример совместной работы власти, предпринимателей и населения по созданию комфортной среды. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочего визита в Сладковский район.

Данная площадка строится на средства областного и федерального бюджетов при поддержке сельхозкооператива "Таволжан" и с участием местных жителей, рассказал губернатору глава Александровского сельского поселения Владимир Журавлев.

"В 2019 году мы победили в конкурсе по грантовой поддержке инициатив жителей сельской местности, который проходил по линии областного департамента агропромышленного комплекса. Одним из основных условий получения гранта было трудовое участие населения в реализации проектов по благоустройству сел и деревень", - уточнил он.

На средства гранта было закуплено качественное оборудование тюменского производства для спортивной и детской площадки. Его установка идет силами местных жителей. Работы близятся к завершению. Нужда в такой площадке велика, ведь в небольшой деревне с населением около 200 человек насчитывается 28 детей школьного возраста, 20 дошкольников и 15 молодых семей.

Спортивная площадка будет пользоваться большой популярностью у деревенской молодежи, уверен глава Сладковского района Александр Иванов. Например, местная женская волейбольная команда, которая весьма успешно выступает на районном уровне, получит хорошую базу для тренировок и дальнейшего развития.

"Самое важное в этом проекте - не бюджетные деньги, а инициатива людей и помощь сельхозпредприятия, которое реализует в деревне инвестиционные проекты и организовывает рабочие места. Сельские жители своими руками создают для себя комфортные условия. Я уверен, что и дети, и взрослые будут относиться к этой площадке бережно. Безусловно, мы будем поддерживать и подобные инициативы жителей, и предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие социальной сферы", - отметил Александр Моор.

По мнению главы региона, опыт деревни Таволжан следует активно использовать в других селах и городах в рамках реализации национального проекта "Комфортная среда".

"Если жители готовы потрудиться для реализации своих инициатив и проектов по благоустройству, то они должны получить такую возможность в самые сжатые сроки, как говорится, здесь и сейчас. Задача власти - стимулировать общественную активность, поддерживать инициативы людей. Особенно это актуально для сельской местности", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко